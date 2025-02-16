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SGK, çalışan annelere bakıcı desteğini 510 avroya yükseltti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SGK, çalışan annelere bakıcı desteğini 510 avroya yükseltti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçirilen "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nde (EDUCARE II) destek tutarını 325 avrodan 510 avroya yükseltti.

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SGK tarafından, küçük çocuğu olan kadınların iş yaşamından kopmaması ve çocuk bakıcılığının eğitimli kişilerce yaptırılması hedefiyle başlatılan EDUCARE II Projesi devam ediyor.

Aylık destek tutarı 325 avrodan 510 avroya yükseltildi

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık (36. ay dahil) çocuğunun bakımı için eğitimli bakıcı çalıştıran annelerin desteklendiği projede, aylık destek tutarı 325 avrodan 510 avroya yükseltildi.

Toplam bütçesi yaklaşık 15,3 milyon avro olan projeyle her ay 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması amaçlanıyor.

Projeye başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

Yarı zamanlı çalışan annelerin de yararlanabildiği projeye başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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