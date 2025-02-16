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AK Parti’de büyük değişim haftası! Listeye son hali verilecek

AK Parti’de büyük değişim haftası! Listeye son hali verilecek

AK Parti’nin büyük değişim temalı 8. Olağan Kongresi önümüzdeki hafta Ankara’da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada mesaisinin büyük çoğunluğunu İstanbul’da partinin ana karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile A takımı olarak nitelendirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi için harcayacak.

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AK Parti’nin büyük değişim temalı 8. Olağan Kongresi için son viraja girildi. Partide geçen yıl 30 Kasım’da başlayan kongre süreci, 8 Şubat’ta İstanbul kongresiyle tamamlandı.

20 il başkanı, 2023 yılındaki genel seçim sürecinde milletvekili adaylığı için istifa eden isimlerin yerine atanmıştı. Genel seçim sonrası 16 il başkanı, 31 Mart yerel seçimleri sonrası da yine 16 il başkanı değiştirilmişti. Kongre sürecinde de 18 ile yeni başkan ataması yapıldı.

Böylece iki yıllık süreçte 70 ilin başkanı değiştirilmiş oldu.

AK Parti’yi önümüzdeki seçimlere taşıyacak kadroların belirleneceği 8. Olağan Kongre, 23 Şubat Pazar günü Ankara’da yapılacak.
AK Parti'de büyük kongre 23 Şubat'ta yapılacak

İSTANBUL’DA KARAR HAFTASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta mesaisinin büyük bölümünü İstanbul’da partinin ana karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile A takımı olarak nitelendirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi için harcayacak.

SON TOPLANTI İPTAL

Milliyet gazetesinin haberine göre, mevcut kadro ile pazartesi günü yapılması planlanan son MYK toplantısı da yoğun takvim nedeniyle iptal edildi.

YENİ MKYK KRİTERLERİ

Hafta ortasında AK Parti Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla bir araya gelebileceği belirtilen Erdoğan’ın yeni MKYK’yı oluştururken cinsiyet, meslek ve bölge kriterlerine dikkat etmenin yanı sıra, parti ve Meclis arasındaki bağı daha da güçlendirmekj amacıyla milletvekili sayısında artış formülünü devreye sokabileceği değerlendiriliyor.

Kongrede İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen bazı isimlerin de MKYK listesinde yer alabileceği belirtilirken, ayrılacak bazı MYK üyelerine bizzat Erdoğan tarafından bilgilendirme yapıldığı ifade ediliyor.

KABİNEDE DEĞİŞİM OLACAK MI?

Erdoğan’ın “Dinamik bir yapı kuracağız.” diyerek sinyalini verdiği kabine değişikliği için ise kongre sonrasına işaret ediliyor. AK Parti kaynakları, kabine değişikliğinin kongrenin hemen ardından gerçekleşmeyebileceğine dikkat çekerken, değişimin bir ay sonra, haziranda ya da sonbaharda yapılabileceği ifade ediliyor.

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