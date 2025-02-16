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Bingöl'de gece yarısı panik yaratan deprem!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bingöl'de gece yarısı panik yaratan deprem!

 Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Yedisu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 12,79 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Valilikten açıklama

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan ilk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı tespit edildiği belirtilerek, "Geçmiş olsun Bingöl, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.

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