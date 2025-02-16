Trabzonspor Kulübü Başkanı'ndan kaleci Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik tepkilerle ilgili açıklamada bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik tepkilerle ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamada "Takımımızın kaptanı ve A milli takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz." ifadelerine yer verdi.