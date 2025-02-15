Bakan Hakan Fidan'dan Suriye'ye PKK/YPG çağrısı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Suriye geçiş hükümetine PKK/YPG ile ilgili çağrıda bulundu. Fidan, Şam'a seslenerek, "PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiğinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katılım sağladığı konferansta Suriye geçiş hükümetine PKK/YGP ile ilgili çarpıcı bir çağrıda bulundu.

BAKAN FİDAN SURİYE'YE ÇAĞRI YAPTI

Zirve kapsamında birçok ülkenin Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Bakan Fidan, son olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında bölgesel meselelere değinen Fidan, Şam yönetimine terör örgütü PKK/YPG ile mücadele konusunda Türkiye'ye destek olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

'ŞAM'DAKİ ARKADAŞLARIMIZIN PKK/YPG'DEN KURTULMAMIZA YARDIMCI OLMALARINI BEKLİYORUZ'

"Şam'daki arkadaşlarımızın PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü PKK/YPG, Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Teröristler, Suriye'nin kuzeyinde toplanıp, kendilerini DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle gizliyorlar. Ama bölgede DEAŞ'a karşı bir savaş yok.

Bu insanlara ülkenin üçte birini işgal etmelerine, petrol ve doğalgaz sahalarına oturmalarına ve ülkenin kaynaklarını soymalarına izin verilemez.

Milyonlarca Suriye halkının, bu petrol ve doğalgazdan faydalanamaması kabul edilemez. Bu güvenlik tehdidi bitmeli ve bu, sadece bizim için değil, aynı zamanda bölgemiz için de büyük bir sorun."