Başakşehir sahasında Bodrum FK'ya mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir sahasında Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 83. dakikada penaltıdan Puşcaş kaydetti.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 20'ye yükseltirken Başakşehir, 33 puanda kaldı.
Başakşehir'de Opoku, maçın 80. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Gelecek hafta Bodrum FK sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Başakşehir ise önümüzdeki haftayı bay geçecek.