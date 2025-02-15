BIST 9.878
DOLAR 36,22
EURO 38,00
ALTIN 3.360,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Giresun'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ile H.Y. (68), ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Hatun Kaya kaza yerinde, Temel ve Ayşe Kutver ise sevk edildikleri Tirebolu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı H.Y. ise Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Kahtalı Mıçe" için başsağlığı mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Kahtalı Mıçe" için başsağlığı mesajı
Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi
Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi
Fenomen Merve Taşkın hakkında karar verildi! 14 Şubat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı
Fenomen Merve Taşkın hakkında karar verildi! 14 Şubat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı
İspanya Başbakanı Sanchez, Trump'ın Gazze planına izin vermeyeceklerini söyledi
İspanya Başbakanı Sanchez, Trump'ın Gazze planına izin vermeyeceklerini söyledi
Sivasspor ne geçtiği Gaziantep deplasmanında son dakikada yıkıldı
Sivasspor ne geçtiği Gaziantep deplasmanında son dakikada yıkıldı
Rekabet Kurulu, paketlenmiş cips üreticisi Frito Lay'e yaklaşık 1,3 milyar lira ceza verdi
Rekabet Kurulu, paketlenmiş cips üreticisi Frito Lay'e yaklaşık 1,3 milyar lira ceza verdi
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı
Hakkari'de gümrük kaçağı 8 kilogram altın ele geçirildi
Hakkari'de gümrük kaçağı 8 kilogram altın ele geçirildi
Özgür Özel'den Van Büyükşenir Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili Erdoğan'a tepki
Özgür Özel'den Van Büyükşenir Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili Erdoğan'a tepki
Yaşayan efsane Gökhan Güney ile unutulmaz bir arabesk gecesi!
Yaşayan efsane Gökhan Güney ile unutulmaz bir arabesk gecesi!
Elon Musk: USAID'in fonlamadığı bir yer kaldı mı?
Elon Musk: USAID'in fonlamadığı bir yer kaldı mı?