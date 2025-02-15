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Elon Musk: USAID'in fonlamadığı bir yer kaldı mı?

Elon Musk: USAID'in fonlamadığı bir yer kaldı mı?

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına (USAID) ilişkin, "USAID'ın fonlamadığı bir yer kaldı mı?" dedi.

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Musk, hakkında çeşitli medya kuruluşlarına "fon sağladığı" iddiaları bulunan USAID'e eleştiride bulundu.

X sosyal medya platformundan USAID'in Amerikan Barolar Birliğine yardım gönderdiğine ilişkin görsel paylaşan bir kullanıcıya yanıt veren Musk, "USAID'in fonlamadığı bir yer kaldı mı?" ifadesini kullandı.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Ardından, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

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