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Alvaro Morata'dan Galatasaray'a kötü haber kulüpten açıklama geldi

Alvaro Morata'dan Galatasaray'a kötü haber kulüpten açıklama geldi

Galatasaray'da İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Yıldız golcünün derbiye yetişmeyeceği belirtiliyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek taraftarını üzen Galatasaray'a bir kötü haber de yeni transfer Alvaro Morata'dan geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda deplasmanda AZ Alkmaar ile oynanan maçta sakatlanan Morata'nın sağlık durumuna ilişkin, "UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İspanyol golcünün sahalara dönüş tarihiyle ilgili kulüp ve sağlık ekibi tarafından bilgi verilmezken, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edileceği bildirildi.

HT Spor'da yer alan habere göre Alvaro Morata, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak. İspanyol golcünün böylelikle Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçını kaçırması bekleniyor.

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