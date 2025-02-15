BIST 9.878
DOLAR 36,22
EURO 38,00
ALTIN 3.360,84
HABER /  DÜNYA

Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla Kandil bölgesinde 4, Metina bölgesinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gök vatanımızın cesur kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı
Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'na sefer yapan hava yolu şirketi sayısı 111'e çıktı
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'na sefer yapan hava yolu şirketi sayısı 111'e çıktı
Fenomen Merve Taşkın adliyeye sevk edildi! 14 Şubat paylaşımı tepki çekmişti
Fenomen Merve Taşkın adliyeye sevk edildi! 14 Şubat paylaşımı tepki çekmişti
Hamas, esir takasının altıncı turunda Gazze'deki 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti
Hamas, esir takasının altıncı turunda Gazze'deki 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti
Ege Denizi'nde Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi
Ege Denizi'nde Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi
Rusya'nın Altay bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Rusya'nın Altay bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
Deniz Baykal teklifi reddetti 3 ay sonra kaset komplosu oldu
Deniz Baykal teklifi reddetti 3 ay sonra kaset komplosu oldu
Bilim insanları uçak yakıtında yeni bir bakteri cinsi keşfetti
Bilim insanları uçak yakıtında yeni bir bakteri cinsi keşfetti
Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan okul bahçesinde keşfedildi
Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan okul bahçesinde keşfedildi
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
Şaşırtan hesap! 8 kişi Meclis Lokantası'nda yemek yedi, ödedikleri ücret şaşırttı
Şaşırtan hesap! 8 kişi Meclis Lokantası'nda yemek yedi, ödedikleri ücret şaşırttı