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Yazar İsmail Kılıçarslan'ın TÜSİAD yazısı 100 milyar dolar asker-medya-TÜSİAD üçgeninde kayboldu

Yazar İsmail Kılıçarslan'ın TÜSİAD yazısı 100 milyar dolar asker-medya-TÜSİAD üçgeninde kayboldu

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın tartışılan sözleriyle gündeme gelen TÜSİAD'ı kaleme alan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, TÜSİAD'ın 90'lı yıllardaki politikalarına sert eleştiriler yöneltti.

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TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada gündeme oturdu. Ekonomiden ziyade siyasi mesajlarıyla öne Aras hakkında soruşurma başlatıldı. 

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Tepkilerin odağındaki TÜSİAD'ın konumu ve geçmişteki faaliyetlerini, "Eski Türkiye'nin bersat kazananları" başlıklı yazısında değerlendirdi:

28 Şubat’ın “büyük kazananı” TÜSİAD olmuştu

"Asker kıyafeti giymiş teröristlerin Türkiye’ye kastettikleri 28 Şubat darbesinin üç temel ayağı vardı. Kendini bir b.k zanneden general tayfası, aldıkları andıçlarla kendini bir b.k zanneden generallerin postallarını yalamaktan zevk alan medya maymunları ve tam o esnada toplumu gönüllerince dizayn edebilecekleri zannıyla sürecin “kaşarlanmış motoru” olmaya gönüllü olan TÜSİAD.

Şöyle şeyler oldu 28 Şubat darbesinde. Memleketin minimumda 100 milyar doları asker-medya-TÜSİAD üçgeninde kayboldu. Çuvala doldurdukları nakit dolarları gece bankalardan çalan “önemli” adamlar gördük mesela. Batan bankaları falan hatırlıyoruz yani. Geçelim 28 Şubat’ın memlekete verdiği sosyolojik zararları, sadece maddi zararını ödemek Türkiye’nin 8-10 yılına mal oldu.

Ellerinde şarap kadehleriyle katıldıkları klasik müzik konserlerinde “işte modern Türkiye bu” diyerek orgazmik zevkler alan asker-medya-TÜSİAD üçgeni, aslında o zevki modern Türkiye üzerinden değil, büyük, çok büyük bir operasyon üzerinden alıyorlardı. Offshore, repo, bilerek şirket batırarak halkı söğüşleme ve Anadolu’da palazlanmaya çabalayan Anadolu sermayesinin beline indirilen darbeler derken 28 Şubat’ın “büyük kazananı” TÜSİAD olmuştu."

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