BIST 9.870
DOLAR 36,22
EURO 37,92
ALTIN 3.410,69
HABER /  GÜNCEL

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma açıldı

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma açıldı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatıldı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

TÜSİAD  Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın Olağan Genel Kurulunda iktidara yönelik  "Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay" eleştirileri tepki çekmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada karar
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada karar
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!
Ozan Güven davasında savcı mütalaasını açıkladı: 11 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Ozan Güven davasında savcı mütalaasını açıkladı: 11 yıl 6 aya kadar hapis talebi
Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
Çiftçilere yaklaşık 2,3 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yaklaşık 2,3 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak
Kabinede değişiklik olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt
Kabinede değişiklik olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt
Bakan Uraloğlu, "Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu"na katıldı: "5 milyar dolarlık ticaret hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"
Bakan Uraloğlu, "Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu"na katıldı: "5 milyar dolarlık ticaret hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"
CHP'deki üçlü toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan:Masada bu üç kişi de birbirini yemeye başladı
CHP'deki üçlü toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan:Masada bu üç kişi de birbirini yemeye başladı
Erzurum ve Muş'ta 1303 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Erzurum ve Muş'ta 1303 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
 Dilan Polat ve Engin Polat’a delil yetersizliğinden beraat
 Dilan Polat ve Engin Polat’a delil yetersizliğinden beraat
Tüketici kredilerinde limit değişti! İşte yeni vadeler
Tüketici kredilerinde limit değişti! İşte yeni vadeler
Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var