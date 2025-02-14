TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma açıldı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatıldı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın Olağan Genel Kurulunda iktidara yönelik "Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay" eleştirileri tepki çekmişti.