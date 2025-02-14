Ozan Güven davasında savcı mütalaasını açıkladı: 11 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Güven’in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Deniz Bulutsuz için ise "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, taraf avukatlarının süre talebini kabul ederek duruşmayı 13 Haziran’a erteledi.

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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan oyuncu Ozan Güven’in davasında kritik bir aşamaya gelindi. Hakaret, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla toplamda 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Güven’in davası İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

SAVCI, OZAN GÜVEN İÇİN 11 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

Duruşmaya taraflar katılmazken, avukatları mahkemede hazır bulundu. Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, Ozan Güven’in "hakaret" suçundan beraatine karar verilmesini talep etti. Ancak Güven’in, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından toplamda 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

DENİZ BULUTSUZ İÇİN DE HAPİS TALEBİ

Ozan Güven’in şikayeti üzerine aynı dosyada yargılanan Deniz Bulutsuz için de "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DURUŞMA 13 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Taraf avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, avukatların talebini kabul ederek bir sonraki duruşmayı 13 Haziran’a erteledi.