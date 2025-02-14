Muhsin Yazıcıoğlu davası ertelendi

Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 2009 yılında gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan dava, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti dava dosyalarındaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 27 Haziran 2025 tarihine erteledi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 2009 yılında gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan dava, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

'DAVA DOSYALARINDAKİ EKSİKLİKLER NEDENİYLE ERTELENDİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ’nün talimatıyla soruşturmalara müdahale ettikleri iddiasıyla 17 kişi hakkında hazırladığı iddianame, 25 Aralık 2020 tarihinde mahkeme tarafından kabul edilmişti. Helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin Göksun Asliye Ceza Mahkemesi’nde yürütülen ve 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük arz ettiği gerekçesiyle daha önce birleştirilmişti. Bu birleşmeyle birlikte Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık sayısı 20’ye çıkmış, ancak sanıklardan Muharrem Tunç’un vefatı nedeniyle sayı 19’a düşmüştü.

Bugün Kahramanmaraş Adliyesi’nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti dava dosyalarındaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 27 Haziran 2025 tarihine erteledi.

AİLE VE DAVA ARKADAŞLARI DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve dava arkadaşları katıldı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Dava, 27 Haziran 2025 tarihinde tekrar görülecek.