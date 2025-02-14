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Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


Bugün:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: Kadir Sağlam

Yarın:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük

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