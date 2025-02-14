Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 3, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."
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