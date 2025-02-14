Honda'dan Civic modelinde şubat ayına özel faizsiz kredi kampanyası

Honda, yenilenen sedan modellerinden Civic Elegance+ ECO versiyonu için özel kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, yenilenen Civic Elegance+ ECO modeline sahip olmak isteyenlere şubat ayına özel avantajlı fırsatlar sunuyor.

Civic'in 1.5 litrelik VTEC Turbo LPG'li motora sahip Elegance+ ECO modelinde şubat ayına özel sıfır faizsiz kredi kampanyası başlıyor.

Civic'in LPG'li versiyonunun yakıt ekonomisi de dikkati çekiyor. Standart olarak Honda SENSING'in aktif güvenlik donanımları ve sürüş destek teknolojileri ile donatılan makyajlı Civic Elegance+ ECO modeline özel başlatılan kampanya kapsamında, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden 42 bin lira indirim ve 300 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunuluyor.