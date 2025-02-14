BIST 9.892
DOLAR 36,22
EURO 37,96
ALTIN 3.417,77
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Honda'dan Civic modelinde şubat ayına özel faizsiz kredi kampanyası

Honda'dan Civic modelinde şubat ayına özel faizsiz kredi kampanyası

Honda, yenilenen sedan modellerinden Civic Elegance+ ECO versiyonu için özel kampanya başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, yenilenen Civic Elegance+ ECO modeline sahip olmak isteyenlere şubat ayına özel avantajlı fırsatlar sunuyor.

Civic'in 1.5 litrelik VTEC Turbo LPG'li motora sahip Elegance+ ECO modelinde şubat ayına özel sıfır faizsiz kredi kampanyası başlıyor.

Civic'in LPG'li versiyonunun yakıt ekonomisi de dikkati çekiyor. Standart olarak Honda SENSING'in aktif güvenlik donanımları ve sürüş destek teknolojileri ile donatılan makyajlı Civic Elegance+ ECO modeline özel başlatılan kampanya kapsamında, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden 42 bin lira indirim ve 300 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sevgililer Günü dolayısıyla kuyumcularda satışların bugün zirve yapması bekleniyor
Sevgililer Günü dolayısıyla kuyumcularda satışların bugün zirve yapması bekleniyor
İstanbul'da Barış Boyun'un liderlik ettiği suç örgütüne operasyon
İstanbul'da Barış Boyun'un liderlik ettiği suç örgütüne operasyon
BDDK, Ziraat Finansal Kiralama AŞ'ye faaliyet izni verdi
BDDK, Ziraat Finansal Kiralama AŞ'ye faaliyet izni verdi
Market fiyatları tek sitede toplandı oyun ortaya çıktı aynı ürünü iki katına satıyorlar
Market fiyatları tek sitede toplandı oyun ortaya çıktı aynı ürünü iki katına satıyorlar
Altın fiyatlarına bakın! 3 bin 400 lirayı aştı
Altın fiyatlarına bakın! 3 bin 400 lirayı aştı
PKK/KCK'nın Fransa ayağına darbe! Azılı terörist İstanbul'da yakalandı
PKK/KCK'nın Fransa ayağına darbe! Azılı terörist İstanbul'da yakalandı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda gecenin sonuçları
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları
Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Masadaki 3 formül ortaya çıktı
Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Masadaki 3 formül ortaya çıktı
Uçakta kavga çıktı, pilot Erzurum'a iniş yaptı
Uçakta kavga çıktı, pilot Erzurum'a iniş yaptı
Alperen Şengün 10 sayı attı Houston Rockets kaybetti
Alperen Şengün 10 sayı attı Houston Rockets kaybetti
TÜSİAD’ın yargı eleştirilerine Tunç ve Çelik’ten yanıt
TÜSİAD’ın yargı eleştirilerine Tunç ve Çelik’ten yanıt