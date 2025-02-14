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Uçakta kavga çıktı, pilot Erzurum'a iniş yaptı

Uçakta kavga çıktı, pilot Erzurum'a iniş yaptı

Antalya-Astana seferini yapan Pegasus uçağında yolcular arasında kavga çıktı, pilot güvenlik gerekçesiyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kavgaya karışan dört yolcu gözaltına alındı, uçak seferine devam etti.

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Pegasus Hava Yolları’na ait Antalya-Astana seferini gerçekleştiren uçakta yolcular arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayın kontrolden çıkması üzerine pilot, yetkisini kullanarak uçağı Erzurum Havalimanı'na indirme kararı aldı.

UÇAK ERZURUM’A ACİL İNİŞ YAPTI

Saat 02.00 sıralarında gerçekleşen olayda, Ukraynalı bir çift ile Kazakistanlı iki kadın yolcu arasında başlayan tartışma, diğer yolcuların da müdahale etmesiyle şiddetli bir kavgaya dönüştü. Durumu değerlendiren pilot, güvenliği sağlamak amacıyla Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.

KAVGA EDEN YOLCULAR GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine havalimanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçakta kavgaya karışan dört yolcu, Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

UÇAK SEFERİNE DEVAM ETTİ

Kavganın tarafları havalimanında bırakıldıktan sonra, Pegasus Hava Yolları’na ait uçak, herhangi bir gecikme yaşanmadan yeniden havalanarak Astana seferini tamamladı. Yetkililer, uçakta yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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