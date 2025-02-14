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İstanbul'da itfaiye eri yangına müdahale ederken yüksekten düşerek şehit oldu

İstanbul'da itfaiye eri yangına müdahale ederken yüksekten düşerek şehit oldu

Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek ağır yaralanan itfaiye eri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta bulunan bir evde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye eri Furkan Sayın, alevlere müdahale ederken yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Bağcılar İtfaiye Grubumuzda görev yapan personelimiz Furkan Sayın, yangına müdahale sırasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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