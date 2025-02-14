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Eylem Tok ve oğlundan yeni talep! İadelerine karar verilmişti

Eylem Tok ve oğlundan yeni talep! İadelerine karar verilmişti

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un ve oğlunun Türkiye'ye iade edilmelerine karar verilmişti. Eylem Tok’un avukatı Türkiye’ye iade sürecinin durdurulmasını talep etti.

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Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. Herrmann, Tok’un Türkiye’ye iade sürecinin durdurulmasını talep etti.

İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. Herrmann, Tok’un Türkiye’ye iade sürecinin durdurulmasını talep etti. Herrmann, Tok’un iadesine yönelik itiraz dilekçesi hazırlamak üzere mahkemeye sürecin 60 gün süreyle durdurulmasını talep eden bir dilekçe sundu.
Dilekçede, iadenin geçici olarak askıya alınmasının hukuki bir gereklilik olduğu savunularak, Tok’un yasal haklarını tam anlamıyla kullanabilmesi için ek süreye ihtiyacı olduğu vurgulandı.

"TÜRKİYE'DE HAYATI TEHLİKEDE"

Dilekçede, Tok’un Türkiye’ye iade edilmesi halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı savunuldu. Özellikle, Tok ve ailesinin Türkiye’de ölüm tehditleri aldığı iddia edilen dilekçede, iadesi halinde bu tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü. Bu durumun insan hakları açısından büyük bir tehlike teşkil ettiği belirtilen dilekçede, mahkemenin süreci geçici olarak durdurmasının kritik bir karar olacağı ifade edildi.

Avukat Herrmann’ın sunduğu dilekçede, Tok’un iadesi konusunda hukuki açıdan birçok tartışmalı nokta bulunduğu ve bu konuların mahkemede detaylı şekilde ele alınması gerektiği ifade edildi. Tok’a yöneltilen suçlamaların ABD-Türkiye arasındaki iade anlaşması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda önemli hukuki sorular bulunduğu belirtilen dilekçede, sürecin aceleye getirilmemesi gerektiği vurgulandı. Dilekçede, Tok’un aldığı iddia edilen cep telefonunun delil niteliği taşıyıp taşımadığı ve suçlamaların iade anlaşmasına uygun olup olmadığı gibi konuların mahkemede tartışılması gerektiği savunuldu.

"GEREKLİ BELGELER DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ!

Mahkeme tarafından verilen iade kararının ardından, davanın savcısı Kristen Kearney, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un iade edilebilmesi için gerekli sertifika ve taahhüde ilişkin tüm evrakların ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğini belirten bir dilekçeyi mahkeme sistemine girdi. Bu gelişme, sürecin resmi olarak ilerlediğini ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın nihai kararını vereceğini gösteriyor. Ancak mahkemenin erteleme talebini kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Eğer mahkeme Tok’un erteleme talebini kabul ederse, avukatları itiraz dilekçesi hazırlayarak süreci durdurmaya yönelik hukuki mücadeleye devam edebilecek. Ancak mahkeme bu talebi reddederse, iade sürecinin hızlanması ve Tok’un kısa süre içinde Türkiye’ye gönderilebilmesi bekleniyor.

İADELERİNE KARAR VERİLMİŞTİ!

Davaya bakan Hakim Donald Cabell, 11 Şubat’ta Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin uygun olduğuna karar vermiş ve Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye’ye teslim edilmesine hükmetmişti.

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