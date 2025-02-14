Galatasaray'a Hollanda'da soğuk duş: 4-1

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan’ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlarken, rövanş karşılaşması 20 Şubat’ta İstanbul’da oynanacak.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hollanda takımı AZ Alkmaar'a konuk oldu.

AFAS Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Sven Mijnans, 37. dakikada penaltıdan Troy Parrott, 57. dakikada Jordy Clasie ve Moller Wolfe kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü 20. dakikada Roland Sallai attı.

Galatasaray'da 11. dakikada sarı kart gören Kaan Ayhan, maçın 51. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kaan'ın kırmızı kart görmesiyle Galatasaray mücadelenin geri kalan kısmını 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, son 16 turuna yükselmek adına tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

AZ Alkmaar 4 - 1 Galatasaray

90'Maçta son düdük geldi. Galatasaray, AZ Alkmaaar'a 4-1 mağlup oldu.

90'Maçın sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

88'Abdülkerim sol çaprazda topu kontrol etti ve uzak direğe ortasını gönderdi. Morata'dan önce savunma topu karşıladı.

85'Galatasaray tüm hatları ile kendi yarı alanında.

66'GOL! AZ Alkmaar, Wolfe'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi.

57'GOL! AZ Alkmaar, Clasie'nin golüyle skoru 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

53'Galatasaray'da Kerem Demirbay oyuna girecek.

51' Kaan Ayhan ikici sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

46'KALEMİZDE TEHLİKE! AZ Alkmaar, ikinci yarıya da hızlı başladı. Rakip kaleye hızlı giden Hollanda ekibinde ceza sahasında Parrot, topla döndü ve sol ayağıyla şutunu çekti. Abdülkerim vücudunu topa siper etti.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

40'TEHLİKELİ GELDİLER! Mijnens'in ceza sahası solundan sol ayağıyla çektiği şutu Muslera kurtardı. Ardından Kaan Ayhan, topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

37'GOL! AZ Alkmaar, Parrot'un penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.

36'AZ Alkmaar, penaltı kazandı. Barış Alper'in ceza sahasında Maikuma'ya yaptığı hareket penaltı olarak değerlendirildi.

31'ETKİLİ GELDİK! Jelert'in ceza sahasına uzun gönderdiği topa Abdülkerim kafayla hamle yaptı. Dönen topta Cuesta, meşin yuvarlağı indirdi ve Abdülkerim kale sahasının sağından sol ayağıyla düzgün bir şut çekti kaleci kurtardı, sonrasında ise Morata rakibine faul yaptı.

26'TEHLİKELİ GELDİLER! Poku, sağ kanattan topla ilerleyerek ceza sahasına girdi. Penaltı noktasının sağından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

20'GOL! Galatasaray, Roland Szalai'nin golüyle skora dengeyi getirdi. 1-1.

18'İNANILMAZ BİR MÜDAHALE! Savunma arkasına sarkan Poku, karşı karşıya pozisyonda Muslera'dan sıyrıldı ve top kaleye göndermek istedi ancak zamanlamasını iyi ayarlayan Abdülkerim, kritik bir müdahale ile gole izin vermedi, korner.

13'GOL! AZ Alkmaar, Mijnans'ın frikik golüyle maçta 1-0 öne geçti. Ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta Sven Mijnans doğrudan kaleyi düşündü ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturmayı başardı.

6'Az Alkmaar'da Parrot'un burnunda bir kanama var. Hakem oyuncuyu saha kenarına gönderdi.

4'Berkan, orta alanın sağında Poku'ya faul yaptı.

2'Az Alkmaar etkili geldi. Savunma arkasına gönderilen pasa ceza sahası içi sol boşlukta Mijnans topu içeri kale sahasında Parrot'a çevirmek istedi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

1'Hollanda'da ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Başarılar Galatasaray.

AZ Alkmaar - Galatasaray ilk 11'ler

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Cuesta, Jelert, Berkan Kutlu, Mertens, Gabriel Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz, Morata

AVRUPA KUPALARINDA 327. MAÇ

Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 327. mücadelesine çıkacak. 1956-57 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 326 maçta mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 122 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 448 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 492 gole engel olamadı.

'KUPA 2'DE 103. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 103. kez mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 102 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 27 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 135 gol gördü.

SON 22 MAÇIN 19'UNDA GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 22 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 22 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 10'undan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 2 hafta önce bu sezon Ajax'a 2-1 yenildi.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 11. sınavını verecek. Sarı-kırmızılılar ile Hollanda temsilcileri arasında bugüne kadar 10 maç yapıldı. Söz konusu müsabakaların 2'sini kazanabilen "Cimbom", 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.

HOLLANDA DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 6 maçta galip gelemedi. Bu sezona kadar dış sahada PSV ile 4 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların tamamını kaybetti. Galatasaray, bu sezon ise önce AZ Alkmaar, ardından da Ajax ile deplasmanda mücadele etti. Lig aşamasında karşılaştığı AZ Alkmaar maçından 1-1 beraberlikle dönen Galatasaray, son olarak 2 hafta önce Ajax'a 2-1 yenildi.

AZ ALKMAAR İLE İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ikinci kez karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez bu sezon eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonundaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Yarınki karşılaşma iki takım arasındaki ikinci maç olacak.