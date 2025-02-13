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Arsenal'e Havertz şoku! 75 Milyon Euro...

Arsenal'e Havertz şoku! 75 Milyon Euro...

Arsenal’in Alman yıldızı Kai Havertz, Dubai'deki antrenman kampında yaşadığı arka adale sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 34 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'a yıldız oyuncusundan kötü bir haber geldi.

Arsenal'in Alman yıldızı Kai Havertz, takımın Dubai'deki antrenman kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

SEZONU KAPATTI

Temmuz 2023'te bonservisine 75 milyon euro ödenen Havertz'in arka adalesinden sakatlık yaşadığı ve 25 yaşındaki Alman yıldızın sezonun kalanında forma giyemeyeceği ifade edildi.

Bu sezon Arsenal formasıyla 34 maçta forma giyen Havertz, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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