Ege Denizi'nde peş peşe 2 deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurdu. Son haftalarda artan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan, Anafiya Adası'nda da olağanüstü hal ilan etti. Santorini, Yamurgi, Niyos ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

ANAFİYA ADASI'NDA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Santorini ve Yamurgi adalarından sonra Anafiya Adası'nda da olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu'nun kararıyla, Anafiya Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı.

Ada'daki olağanüstü hal durumu 13 Mart'a kadar sürecek.

Yamurgi Adası'nda dün, Santorini Adası'nda da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyos ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.