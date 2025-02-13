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Tokat'ta korkunç iş kazası

Tokat'ta korkunç iş kazası

Tokat'ta geri dönüşüm tesisinde korkunç bir iş kazası meydana geldi. 62 yaşındaki işçi, tamir etmek için içine girdiği pres makinesine bacaklarını kaptırdı. İki bacağı diz altından kopan talihsiz işçi hastanede yaşam savaşı veriyor.

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Alınan bilgiye göre, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geri dönüşüm tesisinde çalışan Afgan uyruklu Abdurrahman Jamsi (62) arızasını gidermek için içine girdiği pres makinesine bacaklarını kaptırdı.

İki bacağı diz altından kopan işçi, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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