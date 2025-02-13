Kılıçdaroğlu'na karşı bildiri yayınlayan CHP Kastamonu delegeleri bakın nerede çalışıyor?

Şaibe iddiaları sonrası savcılığın CHP kurultayına soruşturma açmasına ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren CHP Kastamonu delegelerinin, önemli kısmının Kastamonu belediyesinde görev aldıkları ortaya çıktı.

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CHP Kastamonu Kurultay Delegeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "para karşılığı oy iddiaları" sonrası 2023 yılında yapılan CHP kurultayı hakkında başlattığı soruşturma ve partinin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yönelik tepki gösterdi.

Aralarında Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP PM Üyesi Hikmet Erbilgin, CHP Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak, Abdullah Burak Livan, Ahmet Türkmenoğlu, Eda Büyükdemirci ve Alican Yılmaz’ın da bulunduğu kurultay delegeleri, partinin “şaibeli kurultay” tartışmalarıyla yıpratılmak istendiğini savundu.

Delegeler, CHP’nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek, “13 yıl partimizin Genel Başkanlığı’nı yapanların sorumluluktan uzak ve partinin evlatlarını itham eden açıklamalarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Pek çoğu belediyede çalışıyor

İmza veren delegelerle ilgili şok suçlama sosyal medyaya düştü. Söz konusu paylaşımda ilgili isimlerin Kastamonu Belediyesi'nde farklı mevkilerde çalıştıkları belirtiliyor.

Kim nerede çalışıyor?

İmza veren isimlerden Hasan Baltacı Kastamonu Belediye Başkanı. Kastamonu Belediyesi'nin internet sayfasında Abdullah Burak Livan ve Eda Büyükdemirci başkan yardımcıları olarak görünüyor.

İmzacı CHP Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak'ın eşi Barış Karabacak'ın, belediye başkan yardımcısı olarak görev yapması dikkat çekiyor.

Bir başka delege Alican Yılmaz ise sayfada belediye meclis üyesi olarak yer alıyor.

CHP Parti Meclisi üyesi Hikmet Erbilgin ve CHP Kastamonu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Türkmenoğlu'nun belediyede görev alıp almadığına dair sayfada herhangi bir bilgi yok.