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Yazar Nihat Nasır, Fahrettin Altun'un neden hep hedefte olduğunu yazdı

Yazar Nihat Nasır, Fahrettin Altun'un neden hep hedefte olduğunu yazdı

Yazar Nihat Nasır, meselenin Türkiye'nin çıkarları olduğunu belirterek Reuters ve İsrail medyasını işaret etti. Nasır, Türkiye’ye ve Erdoğan’a doğrudan saldıramayanların ona yakın isimlerden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldığını yazdı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibi, CHP ve ona yakın medya organlarının sistematik saldırılarıyla karşı karşıya .

Yıpratma operasyınlarının hedefindeki Altun'a yönelik karalamaların arka planını Haber7 yazarı Nihat Nasır, kaleme aldı.

Asıl hedefin Erdoğan olduğunu bunun mümkün olmadığı için etrafının saldırıya uğradığını belirten Nasır, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın bir isim olduğu için Fahrettin Altun’un muhalif kesimler tarafından eleştirilmesi, hedef gösterilmesi anlaşılır bir durum…

Sözgelimi, ta başından beri İngilizlerin meşhur Ruters Ajansı bu işi yapıyor.

Reuters, kendi resmi sitesinde 31 Ağustos 2022 tarihli bir değerlendirmede doğrudan Fahrettin Bey’i hedef alıyordu.

Tıpkı Reuters gibi İsrail medyası da doğrudan Fahrettin Bey’i hedef alan medyalar arasında…

2023 yılının Kasım ayında Times of Israel adlı internet gazetesinde yer alan bir yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı çıktığı vurgulanırken Erdoğan’ın şahsında Fahrettin Altun hedef tahtasına konuyordu.

Anılan yazıda aynen şöyle deniyordu.

“Erdoğan’ı devirmek mümkün değil ama Fahrettin Altun ve ekibi derhal durdurulmalı!”

Evet, bence son cümleyi defalarca okumak ve akılda tutmak gerekir.

Mesele, tam olarak Türkiye ve Türkiye’nin çıkarları.

Türkiye’ye doğrudan saldıramayanlar Erdoğan’a, Erdoğan’a doğrudan saldıramayanlar da Fahrettin Altun’a, saldırıyorlar.

Tıpkı geçmişte Hakan Fidan’a saldırdıkları gibi…

Hatırlanacağı üzere Şubat 2012 MİT kumpası hadisesinde de, bahsini ettiğimiz güç odakları, FETÖ ihanet şebekesini tetikçi olarak kullanmış, Hakan Fidan üzerinden Erdoğan’ı indirmeyi ve Türkiye kalesini düşürmeyi hedeflemişti…

Şimdi de kullanılan tabii ki aynı yöntem.

 Türkiye’yi hedef alanların stratejisi belli.

Bunların amaçlarına hizmet edenler de belli…

Peki, ya sözde bizim mahalledekilerin teşne oldukları algı operasyonlarına ne demeli? Cumhurbaşkanının hukukunu korumak aynı zamanda onun mesai arkadaşlarının da hukukunu korumayı gerektirmez mi? O halde neden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koruyormuş gibi yaparak onun hukukunu çiğniyorsunuz?

Kusura kalmayın ama yüzünüzdeki maske, yüreğinizdeki kiri gizleyemiyor…

Kendi çıkarlarınızı hem Erdoğan’ın hem de devletin üzerinde görüyorsunuz ne yazık ki...

En kötüsü de İsrail ve Yunan gazetecilerden bir farkınız kalmıyor…

Sahi, yoksa İngiliz anahtarı olma peşinde misiniz?

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