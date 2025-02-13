Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki anlaşmaların imza töreninde, "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz." dedi. Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda ise "Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık etti.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci evi olarak gördüğü Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Türkiye ve Pakistan'ın kadim ve sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı iki büyük ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal Harbimize verdiği destek Pakistan'ın kurucuları Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal'in cumhuriyetimizden ilham almaları müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örnekleridir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin büyük dedesi Han Bahadır Hasan Ali Efendi, Peşaverli Abdurrahman Bey, Muhammed Ali ve kardeşi Mevlana Şevket Ali'nin bugün de rahmetle yad ettikleri ortak kahramanlarından olduklarını dile getirdi.

Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Çanakkale Zaferi'ne dair mısralarının herkesin hafızalarında olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu eşsiz tarihi ve beşeri bağlarımızın ışığında 2009 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bugün dayanışmamızı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır. Konseyimizin 7'nci toplantısını biraz önce tamamladık. Toplantımızda münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında 24 belge imzalandı. Konsey toplantısı öncesinde kardeşim Şahbaz Şerif ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Sayın Asıf Ali Zerdari ile birazdan yapacağımız görüşmede de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı sektörlerden iş insanlarının katılımıyla bir iş forum düzenlediklerini söyleyerek, "Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Sayın Başbakan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'la ticaret hacminin 5 milyar dolar hedefine ulaşması amacıyla ilk aşamada mevcut mal ticareti anlaşmasının kapsamını genişletmeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Askeri diyaloğun ve savunma sanayi işbirliğinin, ticaret ve yatırım ilişkilerini çarpan etkisiyle büyüttüğünü gördüklerini kaydeden Erdoğan, tedarik, satış ve ortak üretim dahil olmak üzere Pakistan'da yürütülen projeleri ilerletme iradesini teyit ettiklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye ve Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin bir diğer göstergesinin zor zamanlardaki dayanışma olduğunu ve "Asrın Felaketi" olarak anılan 6 Şubat depremlerinin hemen akabinde Başbakan Şahbaz Şerif'in deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider olduğunu anımsatarak, "Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her düzeyde sunulan taziye ve destek mesajları Pakistanlı kardeşlerimizin milletimizle gönül bağının en halisane örnekleriydi. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadelesindeki büyük fedakarlıklarını takdir ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a olan desteğimizi tekrar vurguluyoruz. Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen askerler ile hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz. FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilanı gibi bu örgüte ait okulların Maarif Vakfı'na devredilmesi terörle mücadelede ortak kararlılığımızın en anlamlı çıktılarıdır. Türkiye Bursları, Yunus Emre Enstitümüz ve Maarif Vakfımız vasıtasıyla ülkelerimiz arasındaki dostluğun genç kuşaklarımıza aktarılması için çabalarımızı sürdüreceğiz."

"Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır"

Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk halkının dün olduğu gibi bugün de Keşmirlilerle dayanışma içinde olduğunu kaydederek, "Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu takdirle karşıladıklarını belirten Erdoğan, Pakistan ile gerek Birleşmiş Milletler gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinlilerin haklı davalarına gereken desteği vermenin gayretinde olduklarını dile getirdi.

"Bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Bilhassa Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için kardeşim Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Sayın Asıf Ali Zerdari nezdinde tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızın ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Şerif ve Cumhurbaşkanı Zerdari'ye teslim edeceği, yerli elektrikli otomobil Togg'un, Türkiye ve Pakistan dayanışmasının nişanelerinden biri olmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

"Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninin ardından Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılarak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Komşumuz Suriye'de devam eden çatışmalar 8 Aralık itibariyle ümit dolu bir döneme bıraktı. Suriye'de ekonomi, ticaret, yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceğiz. Suriye'den sonra bir başka olumlu haber de 19 Ocak'ta Gazze'den gelmişti. 15 aydır İsrail'in katliamlarına maruz kalan Gazze'de geçici ateşkes sağlanmıştı. İsrail'in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Yeni bir Nakba yaşanmaması için biz de çalışacağız." dedi.