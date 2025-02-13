Çiğ süte zam kapıda! Tavsiye fiyatı belli oldu

TÜSEDAD, 2025 yılı için 1 litre çiğ süt fiyatı tavsiyesini 24,30 TL olarak açıkladı. Asgari ücretteki yüzde 30’luk artışın maliyete yansıdığı belirtilirken, önceki ay fiyatın 23,52 TL olarak önerildiği hatırlatıldı.

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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Ocak ayına ilişkin çiğ süt üretim maliyetlerini ve tavsiye fiyatlarını açıkladı. Verilere göre, soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti yüzde 4,6 artarak 20,50 TL/lt’ye yükseldi.

Aralık ayında 19,60 TL olarak hesaplanan üretim maliyetinin, yeni yılda özellikle yem fiyatlarındaki artış ve asgari ücret zammı nedeniyle yükseldiği belirtiliyor. Aynı zamanda, Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) süt maliyeti eşdeğeri (sıcak süt) 19,00 TL/lt olarak hesaplandı, bu da önceki aya göre yüzde 5’lik bir artış anlamına geliyor.

SÜT ÜRETİMİNDE ARTAN MALİYETLER ENDİŞE YARATIYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre; TÜSEDAD, çiğ süt üretim maliyetlerindeki artışı değerlendirirken, Ocak ayında yem fiyatlarına gelen yüzde 6’lık zam ve asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışın sektöre ciddi bir mali yük getirdiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir önceki aya göre; kesif yem fiyatlarına gelen yüzde 6’lık zam ve asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışın maliyete olan yüküyle birlikte, reforme hayvanların kesiminde ve buzağı satış fiyatlarında önemli bir artış olmaması sonucunda Ocak ayı maliyeti bir önceki aya göre 90 kuruş artmıştır."

Bu durumun süt ve et üreticileri açısından zorlayıcı olduğu, sektörün dengeyi koruyabilmesi ve çiğ süt üretiminin devamlılığını sağlayabilmesi için süt fiyatlarında da makul bir artış yapılması gerektiği belirtiliyor.

TÜSEDAD’IN TAVSİYE ETTİĞİ ÇİĞ SÜT FİYATI

TÜSEDAD, çiğ süt üreticilerinin sürdürülebilir bir şekilde üretime devam edebilmesi için her ay maliyet hesaplamaları yaparak bir tavsiye fiyatı açıklıyor.

Yapılan hesaplamalara göre, çiftçilerin üretime devam edebilmesi için çiğ sütün litre fiyatının ortalama yüzde 20 kâr marjı ile belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda:

Soğutulmuş çiğ süt için tavsiye edilen fiyat: 24,30 TL/lt

Sıcak çiğ süt için tavsiye edilen fiyat: 22,80 TL/lt (Ulusal Süt Konseyi'nin sıcak süt için açıkladığı maliyet eşdeğeri)

Ancak, USK tarafından açıklanan çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 17,15 TL olarak belirlendi. Bu fiyatın, üreticilerin maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğu belirtiliyor.