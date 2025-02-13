Bakan Uraloğlu, Gazzelilerin yurtlarından edilerek bir çözüm üretilemeyeceğini söyledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazzelilerin yurtlarından edilerek bir çözümün üretilemeyeceğini ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir irade ortaya koyduğunu belirtti

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Bakan Uraloğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği temaslar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre'ye Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu kapsamında toplantılara katılmak üzere geldiklerini hatırlatan Uraloğlu, Hollanda ile beraber iki oturuma başkanlık ettiklerini ve bunun, Türkiye için bir Avrupa Birliği (AB) ülkesiyle düzenlenmiş kıymetli bir toplantı olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, ulaştırmanın, ülkelerin sadece kendi dertleri olarak görülmediğinin, bu konuda bölgesel bir vizyonla problemlerin çözülmesi gerektiğinin altını çizerken "Bunun da yeterli olmayacağı ve mutlaka küresel düşünmemiz gerektiği noktasında, yeşil enerjiden dijitalleşmeye, çevre hassasiyeti ve karbon emisyonunun azaltılmasına kadar birçok konuyu konuşmuş olduk. Bu araçların üretilmesi noktasında mutlaka çok pahalı olan ulaştırma altyapıları başta olmak üzere bütün altyapı projelerinin, mutlaka doğru yatırımlarla yapılması ve bunlardaki kapasitenin de sonuna kadar kullanılması gerekiyor. Bunu da yapabilmek için mutlaka akıllı ulaşım sistemleri, yapay zekadan güçlü bir destek alarak ya da onları kullanarak bunu yapmamız gerekiyor." dedi.

Zamanın herkes için çok kıymetli olduğunu belirten Uraloğlu, özellikle gümrük geçişlerinde ve vize konusundaki beklemelerin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Abdulkadir Uraloğlu, "Eğer tır sürücüsü kapıda gümrükte bekliyorsa kalkınma durmuş demektir, ulaştırma durmuş demektir. Bunu yapmamalıyız. (Bu konuda) Herkes hemfikir ama hemfikir olmak yetmiyor. Mutlaka söylemin eyleme geçirilmesi gerekir. Onun için bu anlamda kıymetli." diye konuştu.

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru konusunda geniş kapsamlı konuştuklarını aktaran Uraloğlu, bu konuda beklediklerinden çok daha fazla ilginin olduğunu söyledi.

"Uluslararası toplum bu şekilde sahip çıktığı takdirde, aksi olamayacaktır"

Gazze ve Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en başından bu yana tutumunun çok net olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Gerçekten bu yolda bir liderin alabileceği her türlü inisiyatif Cumhurbaşkanı'mız tarafından alınmıştır. Gazzeliler olmadan ve Gazzelilerin yurtlarından edilerek bir çözümün üretilemeyeceği konusunda Cumhurbaşkanı'mız net bir irade ortaya koymuştur. O anlamda da bu, kıymetlidir. Bizim insani ve duygusal her türlü düşüncemizi Cumhurbaşkanı'mız yansıtmıştır ve net ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, başkenti Doğu Kudüs olan ve iki devletli çözüm dışındaki girişimlerin fayda getirmeyeceğine inandıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gazze'ye yönelik açıklamalarından dolayı bir vatandaş, Müslüman ve birey olarak teşekkür ettiğini kaydeden Uraloğlu, "(Gazze'nin devralınması) Bu konuda, Trump'ın ilk yaptığı açıklamalardan itibaren birçok ülke bu yaklaşımın doğru olmadığını söylüyor. Bu da bizim için kıymetli. Dolayısıyla bizim ne kadar doğru durduğumuz, Cumhurbaşkanı'mızın ne kadar doğru yerde durduğunun net bir açıklamasıdır. Uluslararası toplum bu şekilde sahip çıktığı takdirde, aksi olamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.