Yılın ilk inşaat endüstrisi ihracat fuarı açıldı

Yılın ilk inşaat endüstri ihracat fuarı olarak So Fuar Grubu tarafından düzenlenen CF İstanbul kapılarını açtı. 12-15 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde organize edilen fuara 3 bini yabancı, 10 bin profesyonel ziyaretçi ilgi gösteriyor. Sektörün ihracatını yukarılara çekecek olan CF İstanbul 4 gün boyunca açık olacak.

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Türk ekonomisinin en önemli destekçilerinden biri olan inşaat ve yapı sektörü, 2025 yılının ilk ihracat fuarı İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı- CF İstanbul’da bir araya geliyor. İnşaat ve yapı endüstrisine dair her türlü ürün ve hizmetin yer aldığı fuar, İstanbul Fuar Merkezi’nde organize ediliyor.

Fuarı iç pazar profesyonellerinin yanı sıra Nijerya, Tunus, Cezayir, Arnavutluk, Sırbistan, Rusya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır’ın da aralarında olduğu Orta Doğu, Doğu Avrupa, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan 40’a yakın ülkeden profesyonel alıcı geliyor. 3 bin yabancının ziyaret etmesi beklenen ve halka kapalı olan fuarın toplam profesyonel ziyaretçi hedefi ise 10 binin üzerine çıkmak.

Türkiye ilk beş ülke arasında

Fuarda, inşaat malzemeleri ve teknolojileri sanayinde dünyanın ilk beş ihracatçısı arasında olan Türk inşaat endüstrisinin global ticaretini artıracak B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor. Bu görüşmeler katılımcı firmalara yeni ihracat kanalları oluşturmasının yanında Türk firmaların global marka bilinirliklerini de artırma olanağı sunuyor.

Fuar’da inşaat malzeme ve teknolojilerinin yanı sıra; iklimlendirme, banyo mutfak, tesisat sektörleri ile inşaat elektrik elektroniği, akıllı bina sistemleri özel olarak tasarlanan ayrı ayrı hollerde sergileniyor. Ziyaretçiler, bu özel alanlarda sektörün en güncel trendlerini takip edebilirken, yeni teknolojilere dair kapsamlı bilgilere de ulaşabiliyor.

Yabancı ticaret odaları alım heyetleriyle geldi

CF İstanbul’un daha ilk gününde birçok ülkenin ticaret odaları ve alım heyetleri katılımcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeye başladı. Aralarında Fildişi Sahilleri, Nijerya, Kosova, Fas, Tunus, Cezayir, Arnavutluk, Moldova, Romanya, Suudi Arabistan, Umman ve Lübnan’ın da olduğu ülkelerin ticaret ile mimarlar oda temsilcilerinin ve heyette bulunan alım gruplarının yaptığı görüşmeler, fuar katılımcıları için yeni ihracat kanalları oluşturacak.

İstanbul Fuar Merkezi’nin 9 ve 10’uncu hollerinde düzenlenen İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı- CF İstanbul’un kapıları 15 Şubat’a kadar açık olacak. Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan ve Irak gibi ülkelerde düzenlediği inşaat ve yapı fuarları ile global inşaat endüstrisinde söz sahibi olan So Fuar Grubu tarafından organize edilen CF İstanbul, Türk inşaat endüstrisinin global pazardaki öncü rolüne ciddi katkılar sağlayacak.