BIST 9.891
DOLAR 36,13
EURO 37,76
ALTIN 3.382,68
HABER /  GÜNCEL

"Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli 142 bin lira ceza yedi! Ehliyetine el konuldu

"Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen Muhammet Sürmeli 142 bin lira ceza yedi! Ehliyetine el konuldu

"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammet Sürmeli'ye aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurduğu ve usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle toplam 142 bin 255 lira trafik cezası verildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.

İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen sürücü Muhammed Sürmeli (32) yakalandı.

"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.

Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kartalkaya yangın faciasını araştıracak komisyon üyeleri belli oldu
Kartalkaya yangın faciasını araştıracak komisyon üyeleri belli oldu
Özel hastanede skandal! Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı
Özel hastanede skandal! Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da çok sayıda anlaşma imzalanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da çok sayıda anlaşma imzalanacak
Uraloğlu açıkladı: Dört büyüklerin stadında 5G kurulacak
Uraloğlu açıkladı: Dört büyüklerin stadında 5G kurulacak
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi başlıyor
Geçen yıl haklarında yakalama kararı bulunan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
Geçen yıl haklarında yakalama kararı bulunan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
Geçen yıl haklarında yakalama kararı bulunan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
Geçen yıl haklarında yakalama kararı bulunan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
Birçok ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Birçok ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Market fiyatlarının karşılaştırıldığı siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyaret
Market fiyatlarının karşılaştırıldığı siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyaret
Ramazan'a sayılı günler kala zam yağmuru
Ramazan'a sayılı günler kala zam yağmuru
İmamoğlu, "Artık doğru zaman" diyerek duyurdu! Hafta sonunu işaret etti
İmamoğlu, "Artık doğru zaman" diyerek duyurdu! Hafta sonunu işaret etti
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı