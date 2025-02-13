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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da çok sayıda anlaşma imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da çok sayıda anlaşma imzalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun son durağı olan Pakistan'a geçti. Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

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Erdoğan, sabah saatlerinde kaldığı otelden ayrılarak Başbakan Şerif ile görüşmek üzere Başbakanlık binasına doğru ilerlerken, güzergah boyunca Pakistan'a özgü gösteriler sergilendi ve yöresel kıyafetler giyen gruplar tarafından karşılandı.

Türk ve Pakistan bayraklarıyla donatılan güzergahtan geçen Erdoğan'ı, Başbakanlık binasına gelişinde Başbakan Şerif karşıladı.

Erdoğan ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Erdoğan ve Şerif, fidan dikiminin ardından Pakistan Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği "Saygı Uçuşu"nu izledi.

Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Şerif, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şerif ile anlaşmalar için yapılacak imza törenine ve ortak basın toplantısına katılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

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