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Diyanet'ten vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma

Diyanet'ten vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma

Bağımsız Milletvekili Ümik Dikbayır, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vaiz Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dikbayır, şu ifadeleri kullandı;

''Geçen hafta “Halil Konakçı” isimli şahıs için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum.

Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler.

Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım.

Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim.''

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