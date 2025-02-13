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Trump, Putin ile Suudi Arabistan’da görüşecek

Trump, Putin ile Suudi Arabistan’da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak amacıyla Suudi Arabistan’da bir araya geleceklerini duyurdu. Trump, görüşmede Suudi Arabistan Prens Selman’ın da katılacağını ve Putin’in savaşın bitmesini istediğini ifade etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için görüşmelere başlama konusunda anlaştıklarını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile bir araya gelecekleri tarihi görüşmenin detaylarını paylaştı.

'PUTİN'LE SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Trump, "Rus lider Putin ile Suudi Arabistan'da bir araya gelmeyi bekliyoruz. Görüşmede Prens Selman da bizimle olacak. Putin savaşın bitmesini istiyor. Ukrayna barış yapmak zorunda" dedi.

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