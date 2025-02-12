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Sisi, Filistin kararını duyurdu: Filistinliler yerlerinden edilmemeli

Sisi, Filistin kararını duyurdu: Filistinliler yerlerinden edilmemeli

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Ürdün ve Mısır’a yerleştirilmesi gerektiğini savunurken, Ürdün Kralı Abdullah sürecin Arap ülkeleriyle görüşülmesi gerektiğini belirtti. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ABD ile barış için çalışmaya hazır olduklarını ancak Filistinlilerin yerlerinden edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, önce Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmayabileceğini söylemiş, sonrasında da Filistinlilerin Ürdün ve Mısır'a yerleştirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Hemen her fırsatta 'sürgün planı' hakkında yeni bir açıklama yapan Trump, "Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka alternatifi yok. Ürdün ve Mısır Filistinlileri Gazze'den almalı." demişti.

Ürdün Kralı Abdullah, dün Trump ile yaptığı görüşme sonrasında, aralarında Suudi Arabistan ve Mısır'ın da olduğu Arap ülkelerinin Filistinliler konusunda herkesin yararına olan bir planın nasıl hayata geçirilebileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeleri beklemeleri gerektiğini belirtmişti.

Kral Abdullah, "Mısırlıların görüşlerini ortaya koymalarını bekleyelim." değerlendirmesini yapmıştı.

MISIR'DAN YENİ AÇIKLAMA: BARIŞA HAZIRIZ ANCAK...

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazzelileri sürgün' planına ilişkin, "Barış için ABD ile çalışmaya hazırız ancak Filistinliler yerlerinden edilmemeli" dedi.

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