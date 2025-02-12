Putin’den Ahmed el-Şara’ya başarı dileği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin yeni lideri Ahmed el-Şara’ya başarılar dileyerek, ülkede iç diyaloğun güçlendirilmesi ve sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kremlin, liderler arasındaki görüşmenin yapıcı geçtiğini ve Rusya’nın Suriye’ye desteğini sürdüreceğini açıkladı.

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Vladimir Putin, Ahmed el-Şara'ya, Rusya'nın tarihi olarak dostluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilişkileri içinde olduğu Suriye halkının yararına ülkenin yeni liderliğinin karşı karşıya olduğu görevleri çözmede başarılar diledi.

Suriye'deki mevcut durum hakkında ayrıntılı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

İÇ DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI

Bu bağlamda, ülkede sürdürülebilir normalleşme için bir dizi önlemin uygulanmasının, önde gelen siyasi güçlerin ve nüfusun etnik-dinsel gruplarının katılımıyla Suriye içi diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı.

Vladimir Putin, Rusya'nın, sakinlerine insani yardım sağlamak da dahil olmak üzere Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olmaya devam etmeye hazır olduğunu doğruladı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kremlin'den yapılan açıklamada liderler arasındaki telefon görüşmesinin yapıcı, iş odaklı ve bilgilendirici olduğu kaydedildi.