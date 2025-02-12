BIST 9.782
DOLAR 36,10
EURO 37,32
ALTIN 3.331,10
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Memişoğlu:Afet durumlarında 3 gün boyunca kesintisiz hizmet...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanı Memişoğlu:Afet durumlarında 3 gün boyunca kesintisiz hizmet...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açılışını yaptıkları Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldığını belirterek, "Afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım almaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip." dedi.

Abone ol

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Memişoğlu, kentin depremlerde ağır hasar aldığını söyledi.

Depremlerin ardından bölgeye yapılan yatırımlardan bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Depremde kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle felaketler göstermesin. Depremin üzerinden iki yıl geçti. Bu süreçte, devletimiz gözünü deprem bölgesinden ayırmadı. Kalbimiz hep burada attı. Zor günleri aşacağımıza dair umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Yaralarımızı sarmak için seferber olduk. Yıkılan hastanelerimizin yerine hızla yenilerini yapmaya koyulduk. Kısa süre içinde, Hatay'da Erzin, Payas ve Altınözü devlet hastanelerini, Gaziantep'te Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerini, Kahramanmaraş'ta Nurhak ve Türkoğlu devlet hastanelerini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

Türkiye'de sağlık alanında yapılan yatırımları anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün hizmete açtığımız 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanemiz de 'önce insan' vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri. Yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldı, depreme dayanıklı şekilde inşa edildi. 55 bin 755 metrekare alana sahip hastanemiz bünyesinde, 86 poliklinik, 12 ameliyathane, 12 yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam 81 yoğun bakım yatağı, anjiyo ünitesi, fizik tedavi ünitesi ve diyaliz gibi özellikli birimleri bulunuyor. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış ve ileri teknolojiye sahip altyapısı var. Afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım almaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahip. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Eren Elmalı Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkmak için sabırsızlanıyor
Eren Elmalı Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkmak için sabırsızlanıyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği heyetini kabul etti
Kayıp başvurusu yapılan çocuk için 144 kişilik ekip arama çalışması yapıyor
Kayıp başvurusu yapılan çocuk için 144 kişilik ekip arama çalışması yapıyor
Mourinho'dan sakatlıklarla ilgili dikkat çeken açıklamalar
Mourinho'dan sakatlıklarla ilgili dikkat çeken açıklamalar
Toyota ve Mitsubishi, çalışanlarına Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmayı yasakladı
Toyota ve Mitsubishi, çalışanlarına Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmayı yasakladı
Bakan Murat Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü
Bakan Murat Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü
Meteoroloji uzmanı açıkladı! Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak
Meteoroloji uzmanı açıkladı! Yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklar artacak
Trabzonspor, yeni transfer Folcarelli için imza töreni düzenledi
Trabzonspor, yeni transfer Folcarelli için imza töreni düzenledi
Ramazan öncesi kırmızı ete zam: En az 30 liralık artış için tarih belli oldu
Ramazan öncesi kırmızı ete zam: En az 30 liralık artış için tarih belli oldu
Ankara’da toplu taşımaya zam gündemde
Ankara’da toplu taşımaya zam gündemde
Ege'deki sismik hareketlilik! Adalarda alınan önlemler uzatıldı
Ege'deki sismik hareketlilik! Adalarda alınan önlemler uzatıldı
Türkiye ve Endonezya'dan 64 maddelik ortak beyan 10 milyar dolar ticaret hedefi
Türkiye ve Endonezya'dan 64 maddelik ortak beyan 10 milyar dolar ticaret hedefi