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Bakan Murat Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü

Bakan Murat Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve belediye başkanlarını Bakanlığımızda ağırladık. Deprem bölgesindeki son durumu, diğer illerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ele aldık. Milletvekillerimizin illeriyle ilgili taleplerini dinledik. 81 ilimiz için işbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

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