BIST 9.813
DOLAR 36,10
EURO 37,49
ALTIN 3.346,12
HABER /  DÜNYA

Manchester United 200 çalışanını daha işten çıkarmayı planlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manchester United 200 çalışanını daha işten çıkarmayı planlıyor

 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın mali sıkıntıları nedeniyle 200 çalışanını daha işten çıkaracağı öne sürüldü.

Abone ol

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Jim Ratcliffe, kulübün son üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar etmesinin ardından 200 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Haberde ayrıca Manchester United'ın geçen sonbaharda da 250 çalışanını işten çıkardığı hatırlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamil Koç, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin resmi ortağı oldu
Kamil Koç, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin resmi ortağı oldu
Libya'da Adil Cuma'ya suikast girişimi
Libya'da Adil Cuma'ya suikast girişimi
Metro Türkiye, ramazan için üç farklı erzak paketini satışa sundu
Metro Türkiye, ramazan için üç farklı erzak paketini satışa sundu
Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı ile yeniden ittifak olacak mı?' sorusuna yanıt
Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı ile yeniden ittifak olacak mı?' sorusuna yanıt
Yunanistan yeni cumhurbaşkanını seçti
Yunanistan yeni cumhurbaşkanını seçti
Özlem Gürses'in ev hapsi cezası kaldırıldı
Özlem Gürses'in ev hapsi cezası kaldırıldı
Saadet lideri Arıkan'dan 'Gazze Barış Gücü' kurulsun önerisi
Saadet lideri Arıkan'dan 'Gazze Barış Gücü' kurulsun önerisi
Esenyurt'ta bir kişi karısını boğarak öldürdü! Çocukları da evdeymiş
Esenyurt'ta bir kişi karısını boğarak öldürdü! Çocukları da evdeymiş
THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası
THY'den Ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası
Hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu
Hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Öğle saatlerine dikkat
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Öğle saatlerine dikkat
Ege Denizi'nde 6 dakika arayla 2 deprem oldu! AFAD depremlerin şiddetini duyurdu
Ege Denizi'nde 6 dakika arayla 2 deprem oldu! AFAD depremlerin şiddetini duyurdu