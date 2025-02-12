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Metro Türkiye, ramazan için üç farklı erzak paketini satışa sundu

Metro Türkiye, ramazan için üç farklı erzak paketini satışa sundu

Metro Türkiye'nin ramazan ayına özel hazırladığı erzak paketleri, 465 lira, 890 lira ve 1050 liradan raflardaki yerini aldı

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Metro Türkiye, ramazan sofraları için hazırlıklarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayına özel hazırlanan üç farklı erzak paketi, bu yıl da Metro Türkiye güvencesiyle raflarda yerini aldı.

Erzak paketleri, her partisi gıda analiz ve denetimlerinden geçmiş yağ, un, salça, tuz, çay, şeker ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinden oluşuyor.

Bu yıl müşterilerine kendi markası Aro'nun 13 ürün çeşidinden oluşan özel bir erzak paketi de hazırlayan Metro Türkiye, kendi ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş kolileri tercih eden kurumlar içinse 'Kendi Erzak Paketini Oluştur' seçeneği sunuyor.

Metro Türkiye, erzak paketlerinde yer alan toplam 40'tan fazla çeşit ürün için tedarikçilere gıda güvenliği denetimleri yapmanın yanı sıra her parti ürünü akredite laboratuvarlarda analizlerden geçiriyor. Ayrıca paketlerde yalnızca analiz ve denetim sonucu onaylanmış ürünlere yer veriliyor.

Müşteriler, üç farklı seçenekle sunulan 'Metro Erzak Paketleri'nden seçimlerini yapabiliyor ya da 'Çok Al Az Öde' ile toplu alım avantajı sunan ürünlerin de yer aldığı seçeneklerle erzak paketini istenilen miktar ve tutarda oluşturabiliyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki 61 iline satışı yapılan erzak paketlerinin yanı sıra paketleri kişi ve kurumlarla paylaşmak için Metro Türkiye'nin özel indirim oranlarıyla müşterilerine sunduğu 'Metro Hediye Çeki' ve 'Dijital Hediye Kartı' seçeneklerinden de faydalanılabiliyor.

Metro Türkiye ramazan paketleri, 'Aro Ramazan Erzak Paketi', 'Ramazan Erzak Paketi 2' ve 'Ramazan Erzak Paketi 3' olarak sunuluyor.

Bu kapsamda 'Aro Ramazan Erzak Paketi' 13 çeşit ürünle 465 liradan, 'Ramazan Erzak Paketi 2' 21 ürünle 890 liradan, 'Ramazan Erzak Paketi 3' de 23 çeşit ürünle 1050 liradan alınabiliyor.

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