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Esenyurt'ta bir kişi karısını boğarak öldürdü! Çocukları da evdeymiş

Esenyurt'ta bir kişi karısını boğarak öldürdü! Çocukları da evdeymiş

 Esenyurt'tan son gelen haber kan dondurdu. Tartışma sırasında eşini boğarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

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Akçaburgaz'da bir evde ikamet eden Sercan G. ile Sibel G. çifti henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan G. eşini boğarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde eşini boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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