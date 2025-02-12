Eyüpsultan'da işçi konteynerinde yangın paniği

Eyüpsultan'da, Gaziosmanpaşa Adliyesine tahsis edilen binanın tadilatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde bulunan ve Gaziosmanpaşa Adliyesine tahsis edilen binanın tadilatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle konteynerde hasar meydana geldi.