BIST 9.837
DOLAR 36,10
EURO 37,48
ALTIN 3.352,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eyüpsultan'da işçi konteynerinde yangın paniği

Eyüpsultan'da işçi konteynerinde yangın paniği

Eyüpsultan'da, Gaziosmanpaşa Adliyesine tahsis edilen binanın tadilatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde bulunan ve Gaziosmanpaşa Adliyesine tahsis edilen binanın tadilatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle konteynerde hasar meydana geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç'tan CHP kurultayına yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç'tan CHP kurultayına yönelik soruşturmaya ilişkin açıklama
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası 100 bin bilet 699 lira
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası 100 bin bilet 699 lira
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Paça çorbasındaki kolajenden "cips" üreten Türk akademisyen ihracata başladı
Paça çorbasındaki kolajenden "cips" üreten Türk akademisyen ihracata başladı
Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşını Beyaz Saray'da ağırladı
Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşını Beyaz Saray'da ağırladı
AKOM saat verdi: İstanbul’da 7 ilçe için sarı kodlu kar alarmı!
AKOM saat verdi: İstanbul’da 7 ilçe için sarı kodlu kar alarmı!
Uzmanlardan "sarı serum sanıldığı kadar masum değil" uyarısı
Uzmanlardan "sarı serum sanıldığı kadar masum değil" uyarısı
Dün rekor kırmıştı! Altın fiyatlarına bakın gram altın ne kadar oldu?
Dün rekor kırmıştı! Altın fiyatlarına bakın gram altın ne kadar oldu?
Kiğılı, hazır giyim fuarı IFCO'da ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı
Kiğılı, hazır giyim fuarı IFCO'da ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı
ING Türkiye'den 2024'te 2,2 milyar lira net kar
ING Türkiye'den 2024'te 2,2 milyar lira net kar