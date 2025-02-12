Dün rekor kırmıştı! Altın fiyatlarına bakın gram altın ne kadar oldu?

ABD Başkanı Trump'ın hamleleri dün altının ons fiyatını zirveye taşıdı. Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Analisteler ne diyor?

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Dün altının gram fiyatı günü 3 bin 357 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardında 3 bin 356 lira seviyesinde. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 350 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da 2 bin 894 dolardan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin destek, 2 bin 900 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.