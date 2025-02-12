Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Özgür Filistin devleti geciktirilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek istiyorum başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. Gazze huzura ermeden Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de huzura kavuşması mümkün değil" ifadelerini kullandı.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanı, heyet üyeleri sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı vesilesiyle buradayız. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Tarihi bağlarımız 400 yıl öncesine kadar uzanıyor. Bugünkü konsey toplantımızla münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk.

Gerek Prabowo ile görüşmemizde gerekse heyet görüşmesinde ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Filistin ve Suriye başta olmak üzere küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

"TİCARET HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR"

Bugün 12 alanda mutabakat metnini huzurlarınızda imzaladık. Savunma sanayiinde ilave iş birliği ilişkilerini gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine yönelik çalışmaları ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizin çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Havayollarımızın sefer sayılarının artırılması gerektiğine vurgu yaptık.

Görüşmelerimizde çok taraflı platfromlarda ilişkilerimizi artırma konusunda mutabık kaldık. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında Endonezya'yla beraber çalışmaya devam edeceğiz.

ÖZGÜR FİLİSTİN GECİKTİRİLEMEZ

Altını çizerek ifade etmek istiyorum başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. Gazze huzura ermeden Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de huzura kavuşması mümkün değil.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI: BAĞIMIZ ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk heyetine hoş geldiniz diyorum. İki ülkenin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı'dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor Bugünkü görüşmemiz çok sıcak ve verimli şekilde gerçekleşti. En önemlisi Endonezya ile Türkiye arasında ortaklığı güçlendirilmesi konusunda kararlıyız. Bugün birçok konu ele aldık. Endonezya ve Türkiye olarak savunma sanayi işbirliğimize daha çok destek vermek istiyoruz. Sağlık sektöründe de iş birliğinde kararlıyız. Filistin halkı konusunda çok kararlıyız. Ukrayna ve Suriye konusunda biz destek veriyoruz. Ben çok mutluyum. Sizin ziyaretiniz çok verimli şekilde geçti. Çok teşekkür ediyorum.