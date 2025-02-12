İmamoğlu'ndan 'kar' uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşlara uyarıda bulundu. Ekiplerin sabaha kadar çalıştığını belirten İmamoğlu, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını, toplu taşımanın tercih edilmesini ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını söyledi.

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İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika uyarısı geldi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin sabah saatlerine kadar çalıştığını belirtirken, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya, toplu taşımayı tercih etmeye ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaya çağırdı.

İSTANBUL'UN KUZEY İLÇELERİ KAR ALTINDA

İstanbul'un kuzey ilçelerinde yoğun olarak görülen kar yağışı nedeniyle, İBB ekipleri gece boyunca teyakkuzda kalarak yolların açık kalmasını sağlamaya çalıştı. İmamoğlu, "Özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı" ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI ŞEHRİN İÇ KESİMLERİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

İmamoğlu, kar yağışının bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edeceğini belirtirken, sorumluluk alanlarında herhangi bir ciddi aksama yaşanmadığını vurguladı.

İBB'nin karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

11.916 personel ve 3375 araçla sahada çalışmalar sürüyor.

Solüsyon çalışmaları gerekli noktalarda devam ediyor.

Evsiz vatandaşlar için barınma, beslenme ve bakım desteği sağlanıyor. Dün geceden beri 626 vatandaşımız misafir ediliyor.

520 noktada sokak hayvanları için mama dağıtımı yapılıyor.

İMAMOĞLU'NDAN KRİTİK UYARILAR

"Zorunlu Olmadıkça Şahsi Araçlarınızla Trafiğe Çıkmayınız, Toplu Taşımayı Tercih Ediniz!" İmamoğlu, trafiğin yoğunluğunu azaltmak ve kazaları önlemek amacıyla vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaya çağırdı.

"Sıcaklığın Düşmesi Sebebiyle Yer Yer Buzlanma Görülüyor, Kış Lastiği Olmayan Araçların Kesinlikle Trafiğe Çıkmaması Gerekli!" Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin arttığını belirten İmamoğlu, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasının tehlikeli olduğunu vurguladı.

OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, dün ve bugün okullar tatil edilmişti. İBB ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına rağmen, yollardaki buzlanma riskinin devam etmesi nedeniyle, okulların tatil edilmesinin doğru bir karar olduğu değerlendiriliyor.

İSTANBUL'DA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İstanbul'da hayat adeta durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşanırken, birçok vatandaş evden çıkmamayı tercih etti.