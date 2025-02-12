Ekrem İmamoğlu üçlü zirveyi anlattı: Mansur Yavaş...

CHP, 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adaylığı için önseçime gidiyor. İmamoğlu, İsmail Saymaz'ın “Adaysınız mısınız?” sorusuna, “Önseçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek. Hayırlısı olsun” yanıtını verdi. İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın toplantıda ön seçime dair kaygılarını dile getirdiğini söyledi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki ön seçim, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları görüşmenin detaylarını anlattı.

İmamoğlu'nın Halk Tv yazarı İsmail Saymaz'ın sorularına verdiği yanıt şöyle:

23 Mart’ta ön seçim olacak. Adayısınız değil mi?

Günün sonunda önseçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek. Arkadaşlarımızla son süreçleri derleyip hem sizlerle hem kamuoyuyla duygularımızı yakın zamanda paylaşabiliriz.

Yani, aday olacaksınız.

(Gülüyor) Hayırlısı olsun. Gün doğmadan neler doğar. Ama bakışımızı belirleyeceğiz elbette.

Üçlü toplantı yaptınız. Mansur Yavaş’ın tavrı tam olarak nedir?

Önseçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına, memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğine dair cümleler kurdu. Çok olumlu, çok verimli bir gün yaşadık hep beraber. Hem önseçime dair kaygılarını hem de erken belirlenmesine dair tereddütlerini dile getirdiğinin altını çizeyim tekrar.

“Her halükarda adayım” gibi bir cümle sarf etti mi?

Hayır, hiç öyle bir şey telaffuz edilmedi.

CHP'den tek bir aday göreceğiz değil mi?

Tabii tabii. Her koşulda CHP’nin adayı kimliği nettir.

Muhalif kamuoyunda şöyle beklentiler var: Mansur Yavaş’la aranızda daha ileri bir ilişkinin kurulması, bu ilişkinin yönetim biçimine yansıması, CHP dışındaki muhalefetin içerilmesi gibi.

Mansur Bey’le yan yana durmak benim için de büyük bir onur. Sadece Yavaş’la değil, partinin bütün güçleriyle bu sürecin mücadelesini vermek hepimizin başucu emri.

CHP’nin adayı önce kendi birlikteliğini sağlamalı, ardından bütün muhalefetin birlikteliğini sağlamak konusunda üstün bir gayreti, o ruh halini, o duyguyu taşımalı. İçimizdeki birliktelik, tartışılmayacak bir mesele.