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Netanyahu'dan tehdit gibi açıklama: Gazze'de çatışmalara geri döneriz!

Netanyahu'dan tehdit gibi açıklama: Gazze'de çatışmalara geri döneriz!

 Gazze'de aylardır saldırılarına devam eden İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de imzalanan ateşkesi bozma tehdidinde bulundu. Netanyahu, "Hamas, cumartesi öğlene kadar esirleri iade etmezse ateşkes sona erecek" dedi.

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği iddiasıyla esir takasını askıya alındığını bildirdi. Bu açıklamanın ardından İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan 'ateşkes' tehditi geldi. Netanyahu, "Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa ateşkes sona erecek ve İsrail ordusu Hamas tamamen yenilene kadar yoğun çatışmalara yeniden başlayacak" dedi.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği ifade edilmişti.

ABD BAŞKANI TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Sonra kıyamet kopsun!" demişti.

MÜZAKERE DE ASKIYA ALINDI!

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakereleri askıya aldığı bildirildi. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin ismi açıklanmayan bir yetkili aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılması planlanan 9 İsrailli esiri teslim etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu esirler serbest bırakılmadan İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakerelere katılmayacağı ifade edildi. İsrail, Hamas’tan bu esirleri "önümüzdeki günlerde" teslim etmesini beklediğini duyurdu.

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