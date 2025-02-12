Faruk Sabancı fiyatı duyunca 40 milyon liralık arabasına kasko yaptırmadı

Ünlü kadınlarla yaşadığı aşklarla gündem olan Sabancı Ailesi'nden merhum Mehmet Sabancı'nın DJ oğlu Faruk Sabancı, bu kez kaskosuz arabasıyla haber oldu.

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Şimdilerde oyuncu Esra Bilgiç'le anılan Faruk Sabancı, lüks arabasına kasko yaptırmamasıyla gündem oldu.

Sabah gazetesi magazin yazarı Bülent Cankurt, Faruk Sabancı ile ilgili şaşırtan detayı bugünkü yazısında aktardı:

Yıllık kaskosu 600 bin lira

"Faruk Sabancı'nın, 2022 yılında 16 milyon liraya aldığı, şimdi ise fiyatı 40 milyon lira civarında olan lüks marka sarı renkli süper spor otomobiline kasko yaptırmadığını öğrendim. Sebebi ise cimriliğiymiş! Evet, yanlış okumadınız. Otomobilinin yıllık kaskosu 600 bin liraymış ve bu parayı vermek istemediği için 40 milyonluk otomobiline kaskosuz biniyormuş. Kasko yaptırmadığı için de otomobilini ne valelere emanet ediyormuş ne de şoförüne veriyormuş. Hatta, şehirlerarası yollara da çıkarmıyormuş.

Yazın Bodrum tatiline giderken kendisi uçakla gitmiş, otomobilini çekiciyle getirtmiş. Umarım kaza yapmaz ve 600 bin liradan kaçarken 6 milyon lira tamir parası ödemek zorunda kalmaz."