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Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak'tan göreve devam kararı

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak'tan göreve devam kararı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, istifasının kabul edilmediğini ve görevine devam edeceğini açıkladı.

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Durak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle istifa ettiğini anımsattı.

İstifasının yönetim tarafından kabul edilmediğini belirten Durak, şunları kaydetti:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Murat Sancak ile görüşmemizde, istifamın Yönetim Kurulu'nda kabul görmediğini ve kulüp başkanlığı görevinde bulunmaya devam etmemin kulübümüz adına daha faydalı olacağı tarafıma bildirilmiştir. Yönetim Kurulu'muzun istifamı kabul etmediği bu durumda şanlı Adana Demirspor'umuzun menfaatleri, kulübüme olan gönül bağım, futbolcularımıza ve personelimize olan inancım, Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Sancak'a olan büyük saygım ve sevgim için kulübümdeki görevime kaldığım yerden devam edeceğim."

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle 10 Şubat'ta istifa ettiğini duyurmuştu.

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