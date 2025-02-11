İstanbul'da AVM yangını! Kontrol altına alındı

Üsküdar Acıbadem'deki bir alışveriş merkezinin metro çıkışında yangın çıktı. Elektrikli hava perdesinden kaynaklanan yangın kısa sürede duman oluştururken, içerideki vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Abone ol
İstanbul'da akşam saatlerinde Üsküdar ilçesinde bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin metro çıkışında yangın çıktı.
AVM TAHLİYE EDİLDİ
Yangın sonrası mağazalar ve AVM'nin içi duman altında kalırken, içerideki vatandaşlar tahliye edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Acıbadem'deki alışveriş merkezinin eksi birinci katındaki elektrikli hava perdesinden yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.